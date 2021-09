Zwei neue Mitglieder rücken in den Gemeinderat Klosterlechfeld nach

Plus Der Platz des verstorbenen Günther Ostermair im Gemeinderat Klosterlechfeld wurde neu besetzt. Welche Auswirkungen Corona auf Veranstaltungen und Schule im Ort hat.

Zwei Gemeinderatssitze sind im Klosterlechfelder Gremium neu zu besetzen. Ein neues Mitglied hat Bürgermeister Rudolf Schneider in der jüngsten Sitzung vereidigt. Für den im Juli plötzlich verstorbenen Günther Ostermair rückt Thomas Müller nach. Der Gruppierung "Gemeinsam für Klosterlechfeld - G.f.K" gehören mit Matthias Krause und Wolfgang Wech insgesamt drei Gemeinderäte an.