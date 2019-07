vor 45 Min.

Knatsch um Gautsch und Ratsarbeit

Geschäftsordnung wird ausgesetzt

Nach dem Thema Friedhof setzte sich der Stadtrat am Dienstagabend mit der Weiterentwicklung der Kinderbetreuung auseinander (Berichte dazu folgen). Dieser Themenkomplex war kurz nach 21.30 Uhr beendet. Laut Geschäftsordnung des Rats dürfen nach diesem Zeitpunkt keine neuen Tagesordnungspunkte mehr aufgerufen werden. Bürgermeister Franz Feigl fragte die Runde, ob man für einen Beschluss über die Einführung einer weiteren Koop-Klasse an der Mittelschule – dabei unterstützt ein Sozialpädagoge den Lehrer – eine Ausnahme machen könne. Nur die Vertreter von FDP/Bürgerforum und BbK stimmten dagegen. Das Thema war in knapp zehn Minuten (überwiegend einstimmig) positiv entschieden, die Stadt wird die Stelle über das Kommunalunternehmen Kinder, Jugend, Familie finanzieren.

Florian Kubsch (SPD) nannte das Vorgehen des Bürgermeisters allerdings „eine Erpressung“ und kritisierte deutlich dessen Sitzungsplanung. „Früher gab es während der Gautsch-Woche keine Sitzung des Stadtrats, höchstens einen Ausschuss.“ Außerdem hätte Feigl die Tagesordnung auch anders gestalten können, monierte Kubsch. Der Bürgermeister beendete die Sitzung um 21.45 Uhr. (hsd)

Themen Folgen