Straßenbahnlinie 3: Testlauf Augsburg-Königsbrunn startet überraschend

Plus Lange hat es gedauert, jetzt ging es überraschend flott: Am Montag rollte bei einer Testfahrt die erste Straßenbahn nach Königsbrunn. Wie es auf der Linie 3 läuft.

Seit den 1970er Jahren taucht die Straßenbahn-Trasse in Planzeichnungen des Königsbrunner Nordens auf, am Montag rollte nun die erste Bahn auf dem Schienenstrang der künftigen Linie 3. Nach vielen Verzögerungen im Bau ging es mit der Jungfernfahrt nun flotter als gedacht. Für die Stadt ist das durchaus ein historischer Moment: Immerhin war man viele Jahre lang die größte Stadt Bayerns ohne Anschluss ans Schienennetz.