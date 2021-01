06:00 Uhr

Königbrunn schafft Parkplätze im Zentrum

Plus Der Umbau der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird der erste Schritt der Neugestaltung des Königsbrunner Zentrums. Vor dem Start tut die Stadt noch etwas für Autofahrer.

Von Adrian Bauer

Im kommenden Frühjahr soll es losgehen mit den Bauarbeiten im Königsbrunner Zentrum. Im Februar oder März sollen die Betonteile abgeräumt werden, mit denen die einst vierspurige Straße auf zwei Spuren verkleinert wurde. Das langjährige Provisorium hat ausgedient, seine Entfernung gibt den Bauverantwortlichen Spielraum, um den Autofahrern die Chance zu geben, auch während der ersten Umbauphase durch das Zentrum zu fahren.

Kunden sollen Läden im Königsbrunner Zentrum gut erreichen können

Damit kommt die Stadt auch den Interessen der Geschäftsleute entlang der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße entgegen. Die Kunden sollen die Läden auch weiterhin ohne große Laufwege erreichen können. Als weitere Hilfe gibt es nun noch eine kleine Baumaßnahme am Rande der Verkehrsader. Die Stadt hat vor einiger Zeit eine alte Betriebshalle hinter dem Eiscafé Pia gekauft. Das Gebäude wird in den nächsten Wochen abgerissen, und an seiner Stelle wird ein Parkplatz gebaut. Wie Bürgermeister Franz Feigl mitteilte, wurden zuletzt bereits die Räumlichkeiten ausgeräumt. "Damit schaffen wir zusätzliche Stellplätze, die uns in der Bauzeit sicher weiterhelfen werden", sagte Feigl.

Wie berichtet, sollen in einem ersten Schritt die Sparten im Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße erneuert werden. In den kommenden Monaten legen verschiedene Firmen Versorgungsleitungen, Kanal und Datenkabel in den Boden. Dabei wird vor allem im Bereich der Straßenränder und Gehwege gearbeitet, sodass der Verkehr weiterhin rollen kann. Einige Parkplätze fallen durch die Arbeiten allerdings weg. Die neu errichtete Stellfläche dient auch als Ersatz dafür.

Königsbrunns Stadtrat berät noch über das Parkkonzept fürs Zentrum

Die Zufahrt zum neuen Parkplatz wird voraussichtlich über die Brachfläche an der Von-Eichendorff-Straße erfolgen. Die genauen Details will die Stadt demnächst noch im Bauausschuss vorstellen. Ob der Parkplatz nach dem Ende der Bauphase bestehen bleibt oder einer künftigen Bebauung weichen muss, muss noch entschieden werden. Die Stadträte einigten sich vor Kurzem darauf, das künftige Parkraumkonzept zu einem späteren Zeitpunkt zu besprechen.

Nach dem Abschluss der Spartenarbeiten geht es mit der eigentlichen Umgestaltung los. Schrittweise wird die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zwischen den beiden Kreisverkehren saniert und umgestaltet. Los geht es mit dem Bereich zwischen Marktstraße und Gartenstraße. Dort wird die Fahrbahn gepflastert, künftig sollen die Autos dort nur noch Tempo 20 fahren dürfen. 6,85 Millionen Euro Baukosten sind für diesen Abschnitt veranschlagt, der Freistaat fördert den Umbau mit vier Millionen Euro. Durch die Umgestaltung soll mehr Aufenthaltsqualität im Zentrum entstehen.

