Königsbrunn

vor 12 Min.

160 neue Wohnungen: Beim Königsbrunner Vorzeige-Projekt geht es gut voran

Plus Die Planungen für das Studentenwohnheim an der Haunstetter Straße in Königsbrunn kommen in riesigen Schritten voran. Es geht um 160 Appartements - und einiges mehr.

Von Adrian Bauer

Noch steht das Gerippe der ehemaligen Aral-Tankstelle an der Haunstetter Straße in Königsbrunn. Doch angesichts der schnell voranschreitenden Planungen könnten die Ruine und der leer stehende ehemalige Bauernhof bald schon modernen, architektonisch anspruchsvollen Wohngebäuden weichen. Architekt Martin Büscher und die Immobilienfirma Herecon haben das Projekt in den vergangenen Monaten so weit vorangetrieben, dass sie hoffen, schon im Herbst mit dem Bau beginnen zu können. Es geht nicht nur um 160 Wohnungen, sondern auch um ein Café, Fitnessgeräte und Grünflächen.

