Königsbrunn

vor 32 Min.

22-Jähriger rast mit Tempo 108 durch Königsbrunn

Die Polizei stoppte in Königsbrunn einen Raser.

Plus Ein 22-jähriger Autofahrer beschleunigte sein Auto im Königsbrunner Zentrum auf über 100 Stundenkilometer. Nach dem neuen Bußgeldkatalog wäre er seinen Führerschein los.

Teuer wurde es für einen 22-jährigen Autofahrer, der am Samstag in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn unterwegs war. Dennoch kam er noch verhältnismäßig günstig davon.

