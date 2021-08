24-Jähriger rast betrunken und ohne Führerschein durch Königsbrunn

Ein Autofahrer fährt mit Tempo 120 durch Königsbrunn. Doch wie eine Polizeikontrolle ergibt, ist das nicht sein einziges Vergehen.

Dumm gelaufen ist es für einen 24-jährigen Autofahrer: Er wurde am Freitagabend in der Bürgermeister-Wohlfahrth-Straße in Königsbrunn geblitzt. Bei erlaubten 50 km/h raste er in seinem 5er BMW mit Tempo 120 durch die Stadt. Doch wie die Polizei mitteilt, war das nicht sein einziges Vergehen.

Denn der Mann wurde angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten der Polizei Augsburg fest, dass der Raser ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Gegen den 24-Jährigen besteht ein rechtskräftiges Fahrverbot. Und damit nicht genug: Der Mann roch auch noch nach Alkohol. Ein Test ergab, dass er mit über 1,5 Promille am Steuer saß.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren trotz Fahrverbots und der massiven Geschwindigkeitsmissachtung verantworten. Außerdem wird er für lange Zeit nicht mehr fahren dürfen.

