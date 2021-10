Königsbrunn

vor 24 Min.

29 Kinder, zwei Lehrkräfte: Großer Corona-Ausbruch an Grundschule

Plus Königsbrunn ist in dieser Woche Spitzenreiter bei den Coronazahlen: 86 Fälle meldet das Landratsamt. Ein Großteil der Infektionen geht auf eine Schule zurück.

Königsbrunn steht in dieser Woche weit oben bei den Corona-Zahlen im Landkreis Augburg: 86 Infizierte meldete das Landratsamt am Montag. Die am zweitmeisten betroffene Gemeinde ist die Stadt Gersthofen mit 32 Fällen. Hinter dem stark erhöhten Wert im südlichen Landkreis steckt ein Ausbruch unter Kindern und Lehrkräften an einer Grundschule, wo bereits vergangene Woche 23 Personen positiv getestet und in Quarantäne geschickt wurden. Eltern sorgen sich nun, ob das Testkonzept so sicher ist, wie sie sich das alle Beteiligten erhofft hatten: Denn bei einem der vorgeschriebenen Pooltests hatte sich kein positiver Fall gefunden, drei Tage später häuften sich plötzlich die Ansteckungen.

