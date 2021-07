97 Jugendliche verabschieden sich von der Realschule Königsbrunn

Plus Die Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn hat sich von 97 Jugendlichen ihrer vier zehnten Klassen verabschiedet. Eine Schülerin erreichte die perfekte Note 1,0.

97 Jugendliche haben in Königsbrunn ihren Schulabschluss an der Via-Claudia-Realschule gefeiert. Um die Zeugnisverleihung sowohl coronagerecht als auch angemessen festlich hinzubekommen, organisierte das Team um Schulleiter Peter Schwarz eine eigene Feier für jede der vier zehnten Klassen. Viel Lob gab es für die Jugendlichen, die sich von den Schwierigkeiten durch die Pandemie nicht nur nicht unterkriegen ließen, sondern auch noch sehr gute Leistungen ablieferten.