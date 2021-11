AWO Königsbrunn erneuert ihre Wunschbaum-Aktion

Die AWO Königsbrunn will mit einer Geschenkeaktion ein Zeichen für mehr Miteinander zwischen Jung und Alt setzen. Wie jeder dabei mitmachen kann.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wiederholt die Arbeiterwohlfahrt Königsbrunn ihre Aktion "Wunschbaum". Dabei geht es darum, den Seniorinnen und Senioren in Königsbrunn - getreu dem Motto "Schenken macht Freude" - ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Die AWO möchte Berührungspunkte zwischen Jung und Alt zu schaffen, um so die Generationen einander näherzubringen.

Kooperationen gibt es dabei mit lokalen Akteuren wie dem Betreuten Wohnen, der Freiwilligenagentur, der Königsbrunner Tafel, dem Mehrgenerationenhaus, Pflegediensten, Seniorenheimen und dem Sozialbüro der Stadt Königsbrunn. Dabei füllten die alten Menschen Wunschzettel aus, die vom Wunschbaum-Team eingesammelt wurden und nun darauf warten, Schenkende zu finden. Der Wunschbaum steht geschmückt mit diesen Wünschen bestückt in der AWO Begegnungsstätte in der Füssener Str. 121 a.

Der Wunschbaum in Königsbrunn ist schon geschmückt

Jeder, der möchte, kann sich am Wunschbaum direkt oder als Mitglied der Facebook-Gruppe "Wunschbaum Königsbrunn" über die Wünsche informieren. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich entweder direkt vom Wunschbaum einen Wunschzettel oder telefonisch unter 08231/86650 reservieren – das Büro ist dafür ab sofort von Montag bis Donnerstag zu folgenden Zeiten besetzt: 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Interessierte können sich auch per Mail unter wunschbaum@awo-koenigsbrunn.de melden, hier wird den Spenderinnen und Spendern ein Wunsch zugewiesen.

Ab dem 29. November werden die verpackten Geschenke eingesammelt. Dafür ist das Büro der AWO zu folgenden Zeiten geöffnet: Am 29. November, sowie am 1., 6. und 8. Dezember von 10 bis 12 Uhr und am 30. November, 2., 7. und 8. Dezember von 18-20 Uhr. Ab dem 13. Dezember verteilt das Wunschbaum-Team die Geschenke an die Seniorinnen und Senioren. (AZ)