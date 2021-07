Königsbrunn

Abi in Königsbrunn: Sie feiern "mit Abstand am Besten"

Plus Das Königsbrunner Gymnasium hat 145 Abiturienten verabschiedet. Wie Bürgermeister und Schulleiter den Jahrgang betrachten.

Von Elmar Knöchel

"Egal ob mit Spicken, Einschleimen oder Fleiß, jetzt haben wir es geschafft" - mit diesen Worten ihres Schülervertreters verabschiedeten sich 145 Abiturienten des Königsbrunner Gymnasiums jetzt von ihrer Schule. Michael Bretschneider und Eleonora Frank, nach eigenen Angaben Mrs. und Mr. Q12, schilderten bei der Abschlussfeier ihre Sicht auf die Schulzeit. Ein Lob hatten sie für das gute Essen in der Mensa parat. Immerhin sei aus ihrer Schnitzelsemmel mittlerweile ein Chicken Burger geworden. Auch sei der Sportunterricht besser geworden: "Zu Beginn der 5. Klasse haben wir uns auf den Schwimmunterricht gefreut. Als wir in der 10. Klasse waren, durften wir das erste Mal ins Wasser", denn so lange habe die Sanierung des Bades gedauert, wie ein Schülervertreter erklärte. Nach dem humorvollen Rückblick erhielten die Abiturienten aus den Händen von Schulleiter Klaus Täufer die Abschlusszeugnisse.

