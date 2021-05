Königsbrunn

vor 52 Min.

Auf der Königsbrunner Umgehung soll Tempo 50 gelten

Plus Das geltende Geschwindigkeitslimit auf der Königsbrunner Wertachstraße ist rechtswidrig. Stadträte wollen in einem Teilbereich trotzdem an Tempo 50 festhalten.

Von Adrian Bauer

Verkehrsthemen werden im Königsbrunner Stadtrat durchaus leidenschaftlich diskutiert. Die Debatte über das künftige Tempolimit in der Wertachstraße bildete da keine Ausnahme. Die Rechtsaufsicht des Landratsamtes hatte die geltende Regelung für rechtswidrig befunden: Statt Tempo 50 solle künftig auf der Westumgehung Tempo 70 erlaubt werden. Eine Mehrheit im Stadtrat will auf einem Teil der Strecke aber die strengere Regelung behalten - mit einem Kniff.

