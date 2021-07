Ausgelassene Stimmung bei der Biergarten-Gautsch in Königsbrunn

Plus Wegen Corona fällt die Königsbrunner Gautsch kleiner aus als gewohnt. Trotzdem kommen Hunderte Besucher, um im Biergarten auf dem Platz beim Mercateum zu feiern.

Lange war der Spruch nicht mehr zu hören, doch bei der Biergarten-Gautsch in Königsbrunn hallte das "Oans, zwoa, gsuffa!" wieder über den Platz. Hunderte Besucher feierten an vier Tagen vor der Eishalle. Auffällig dabei war, wie fröhlich und gelöst die Gäste wirkten. Für viele dürfte es die erste Veranstaltung nach der monatelangen Corona-Pause gewesen sein.