Auto streift in Königsbrunn geparkten Wagen im Vorbeifahren

Hohen Schaden hat ein unachtsamer Autofahrer in Königsbrunn angerichtet und sich dann aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Hohen Sachschaden hat ein unachtsamer Autofahrer in Königsbrunn angerichtet und ist davongefahren, ohne sich darum zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwoch ein Auto angefahren, das auf Höhe der einstelligen Hausnummern in der Gotenstraße abgestellt war. Nach der Spurenlage muss ein vorbeifahrendes Auto den stehenden Wagen gestreift haben.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden. (AZ)

Lesen Sie auch: