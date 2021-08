Königsbrunn

Bekommt Königsbrunn einen neu gestalteten Europaplatz?

So stellt sich das Büro 17A Architekten den Europaplatz der Zukunft vor. Das Arkadenthema der Innenstadt werde mit dem Gebäude aufgenommen und in den Platz hineingeführt.

Plus Die Entwicklung des zentralen Bereichs in Königsbrunn zum echten Zentrum ist zäh. Doch bei einem beliebten Treffpunkt deuten sich Fortschritte an.

Von Adrian Bauer

Die Entwicklung des Königsbrunner Zentrums beschäftigt die Stadtpolitik schon seit vielen Jahren. Der ganz große Wurf scheiterte bislang an unterschiedlichen Faktoren: Beim Visioneum, das am Europaplatz entstehen sollte, konnte man sich letztlich nicht für das geplante Konzept entscheiden. Die Entwicklung der Rathauswiese scheitert bislang daran, dass nicht alle nötigen Grundstücke für eine bauliche Entwicklung auf dem Markt sind. Mit dem Neubau an der Marktstraße 3 und der Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße laufen zumindest zwei Projekte nun. Als nächster realistischer Baustein könnte eine Entwicklung des Europaplatzes folgen.

