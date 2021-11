Betrunken und kein Führerschein: Unfallflucht bringt Delikte zutage

Eine Unfallfahrerin in Künigsbrunn verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Polizei sie erwischte, kamen noch eine Reihe anderer Delikte ans Tageslicht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch im Bereich der Bobinger Straße in Königsbrunn. Die Unfallfahrerin verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gesamtsachschaden belief sich auf rund 2000 Euro. Ein Polizeibeamter, der sich nach dem Dienst mit seinem Privat-Pkw auf dem Heimweg befand, war Zeuge des Vorfalls und konnte im weiteren Verlauf die Fahrzeugführerin an der Weiterfahrt hindern und der eingetroffenen Funkstreifenbesatzung übergeben.

Die Unfallfahrerin war betrunken in Königsbrunn unterwegs

Wie sich bei der weiteren Überprüfung herausstellte, war die Fahrzeugführerin alkoholisiert, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren zudem gestohlen. Ferner muss überprüft werden, ob das von ihr benutzte Fahrzeug tatsächlich in ihrem Eigentum steht. Zur weiteren Abklärung wurde der Pkw sichergestellt.

Bei der Fahndungsüberprüfung wurde außerdem festgestellt, dass die Frau zur Festnahme ausgeschrieben war. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen sie wird nun wegen einer Reihe von Straftaten Anzeige erstattet. (SZ)