Betrunkener Mann wehrt sich heftig gegen Blutentnahme

Passanten haben einen betrunkenen Mann vom Autofahren abgehalten. Als die Polizei ihn zur Blutentnahme bringt, wehrt er sich und klingelt später am Krankenhaus Sturm.

Ein betrunkener Mann ist im Laufe eines Polizeieinsatzes derart in Rage geraten, dass er am Ende in der Arrestzelle landete. Aufgefallen war der 55-Jährige zunächst, als er am Samstag um 20.20 Uhr in der Rosenstraße in Königsbrunn mit seinem Auto losfuhr. Passanten stoppten den sichtlich Betrunkenen aber und redeten ihm die Autofahrt aus, berichtet die Polizei. Stattdessen ging der Mann in ein Lokal in der Nähe und bestellte das nächste Bier.

Polizei nimmt Betrunkenen mit in die Wertachklinik Bobingen

Dort traf ihn die herbeigerufene Polizeistreife an und brachte ihn zur Blutentnahme in die Wertachklinik nach Bobingen. Einen Atemtest hatte der Mann verweigert, heißt es im Polizeibericht. Gegen die Blutentnahme wehrte sich der Mann so heftig, dass ihn vier Beamte festhalten mussten. Da er sich wieder beruhigte, wurde der 55-Jährige entlassen.

Kurz darauf wurde die Polizei aber wieder zum Krankenhaus gerufen. Der Mann klingelte dort Sturm und ging die Angestellten an. Die Streifenbesatzung nahm ihn daher zur Ausnüchterung mit in den Polizeiarrest. (AZ)