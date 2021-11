Betrunkener und bekiffter Mann verursacht Unfall in Königsbrunn

Ein Autofahrer kracht einem anderen Fahrzeug in Königsbrunn ins Heck und fährt einfach weiter. Kurze Zeit später fährt er noch einmal an der Unfallstelle vorbei.

Ein 30-jähriger Augsburger hat am Sonntag unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Unfall auf der alten B17 in Königsbrunn verursacht. Wie die Polizei berichtet, krachte der Mann an der Kreuzung Haunstetter/Augsburger Straße gegen 12.20 Uhr einem anderen Auto ins Heck. Dessen Fahrer hatte angehalten, weil die Ampel Rot zeigte.

Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 30-Jährige einfach zurück, wechselte die Fahrspur und fuhr in Richtung Süden davon. Der 57-jährige Unfallgegner hatte sich allerdings Autotyp und Kennzeichen gemerkt. So konnte er einige Minuten später auch die Polizei informieren, dass der Verursacher gerade wieder an der Unfallstelle vorbeigefahren sei - diesmal in Richtung Norden.

Polizei trifft Unfallverursacher in seiner Wohnung in Augsburg an

Mit diesen Angaben ließ sich schnell die Meldeadresse des 30-Jährigen in Augsburg herausfinden. Bei Eintreffen der Polizei stand der Mann erkennbar unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen. Tests ergaben, dass er einen Alkoholpegel von 1,6 Promille aufwies und zudem Cannabis konsumiert hatte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. (AZ)