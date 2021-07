Biker fahren fürs Gut Morhard in Königsbrunn

Jedes Jahr spielt die Motorrad-Benefiztour Drive4Animals viel Geld für das Tierparadies Gut Morhard in Königsbrunn ein. Dieses Mal waren 100 Biker unterwegs.

Ideales Motorradwetter bei den rund 100 Teilnehmern an der Drive4Animals Benefiztour. Die Teilnehmer zahlten Startgeld und dieses wurde dem Tiergnadenhof Gut Morhard des Tierschutzvereins Augsburg gespendet. Dabei kamen über 2000 Euro zusammen. Bei der mehrstündigen Fahrt mit Start in Gersthofen führte die Route über Heretsried, Welden, Zusmarshausen, Uttenhofen, Schwabmünchen zum Ziel in Königsbrunn.

Die Veranstalter Manfred und Nicole Römer organisierten diese Rundfahrt bereits zum fünften Mal. Drive4Animals - wir fahren und spenden für Tiere, ist das Motto. Ganz besondere Motorräder, Trikes, Buggy und Can-Ams waren zu bewundern. Astrid Bjerning vom Tierschutzverein begrüßte die Teilnehmer auf Gut Morhard in Königsbrunn. Mit einer Führung und einer Brotzeit endete die Benefizveranstaltung.