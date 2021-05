Königsbrunn

25.05.2021

Blumenallee in Königsbrunn: Weniger Tempo 30, mehr Schilder

Die Tempo-30-Beschilderung in der Blumenallee wurde von den Stadträten diskutiert.

Plus Die Tempo-30-Strecke in der Blumenallee in Königsbrunn wird bald kürzer, dafür braucht man mehr Verkehrsschilder. Der Stadtrat diskutiert eine langfristige Lösung.

Von Adrian Bauer

Tempo 30 oder Tempo 50? Diese Frage stellt sich den Königsbrunner Stadträten für die Blumenallee - die wichtige Sammelstraße im Südosten der Stadt. Im vergangenen Jahr wurde entschieden, nördlich der bestehenden Tempo-30-Strecke zwischen Altenheim und Kindergarten St. Elisabeth ebenfalls Tempo 30 vorzuschreiben. Damit sollte die Schulweg-Sicherheit für die Grundschüler erhöht werden, die während der Sanierung der Grundschule Süd zum Schulhaus an der Römerallee laufen mussten. Das Landratsamt hat diese Regelung, die mit Schuljahresende ausläuft, nun infrage gestellt. Für die Stadträte stellte sich auch die Frage, wie schnell die Autos in Zukunft in der Blumenallee fahren sollen.

