Königsbrunn/Bobingen

vor 18 Min.

Das Bezirksliga-Derby in Königsbrunn war ein echtes Spitzenspiel

Florian Gebert (Nummer 17) brachte per Kopfball sein Team in Führung. Es sollte der einzige Treffer der Bobinger bleiben, die mit 1:4 im Derby gegen Türkgücü Königsbrunn verloren.

Plus Ein packendes Derby haben die 200 Zuschauer zwischen Türkgücü Königsbrunn und dem TSV Bobingen gesehen. Was die Verantwortlichen dazu sagen.

Von Hieronymus Schneider und Norbert Staub

Es war so, wie man sich ein Derby wünscht: intensive, aber meist faire Zweikämpfe, schönes Fußballwetter und 200 Zuschauer im Hans-Wenninger-Stadion in Königsbrunn - es war ein echtes Spitzenspiel. So weit besteht Einigkeit zwischen den beiden Kontrahenten Türkgücü Königsbrunn und TSV Bobingen - doch beim Ergebnis gehen die Meinungen auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen