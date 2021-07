Königsbrunn

06:30 Uhr

Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Warum die Bauarbeiten länger dauern

Plus Die Neuverlegung der Versorgungsleitungen entlang der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn ist langwieriger als erwartet. Woran das liegt.

Von Hermann Schmid

Während die Bautrupps entlang der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zwischen Garten- und Marktstraße, mit der Neuverlegung der Versorgungsleitungen beschäftigt sind, richten die Verantwortlichen der Stadtwerke ihre Blicke schon nach Norden und Süden. Die Planung für die Neuverlegung der Wasserleitung Richtung Römerallee und Königsallee könne bald vergeben werden, informierte der technische Werkleiter Rudolf Willer am Dienstagabend den Werkausschuss des Stadtrats. Man gehe davon aus, dass die Arbeiten in diesen Abschnitten des Zentrums im Frühjahr 2022 beginnen könnten. Dann wird in der Mitte des Zentrums schon die Neugestaltung starten.

