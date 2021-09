Bürgerstiftung spendet 5000 Euro an Gut Morhard in Königsbrunn

Die Bürgerstiftung des Landkreises Augsburg unterstützt in Königsbrunn die Fledermausstation auf Gut Morhard. Wie die Station hilft.

Vier Anläufe waren nötig bis eine Delegation der Bürgerstiftung Augsburger Land die Fledermausauffangstation auf Gut Morhard in Königsbrunn besuchen konnte. Die Stiftung unterstützt das Projekt zum Schutz der kleinen, nachtaktiven Tiere mit 5000 Euro. Hausherr und Tierschutzvereinsvorsitzender Heinz Paula und die Vorsitzende des Augsburger Vereins Fledermausschutz, Claudia Weißschädel erläuterten die aktuelle Situation der im Juni 2019 in Betrieb genommenen Station: Aktuell befinden sich sieben Fledermäuse in der Obhut des Vereins. Manchmal wurde eine Regentonne den Tieren zum Verhängnis, manchmal war es eine Katze.

Auf Gut Morhard in Königsbrunn werden Fledermäuse aufgepäppelt

In der Auffangstation werden die Tiere dann aufgepäppelt und - wenn alles gut geht - auch wieder ausgewildert. Dabei hilft ein Videosystem mit dem die Tierschützer sehen können, welche Tiere schon wieder Flugübungen machen und damit bereit sind, für sich selber zu sorgen. Ihr guter Orientierungssinn hilft ihnen dabei, ihre Kolonie wiederzufinden, auch wenn diese vielleicht viele Kilometer von Königsbrunn entfernt ihr Quartier hat.

Großes Lob für die Arbeit der Tierschützer kam von der Stiftungsratsvorsitzenden Marion Kehlenbach und ihrer Vorgängerin Mathilde Wehrle, während deren Amtszeit der Beschluss zur Unterstützung des Projektes getroffen worden war. "Sie helfen nicht nur ganz konkret den verletzten Tieren, Sie leisten auch einen wichtigen Betrag zur Umweltbildung", lobte Kehlenbach. In und um das Gebäude herum befinden sich viele Infotafeln und kleine Überraschungen, die es auch für Kinder zu entdecken gibt. Weitere Teilnehmer des Stiftungsrates waren Christian Toth, Hannes Grönninger, Robert Steppich, Jürgen Idzko und Helmuth Lindner. (AZ)

Lesen Sie dazu auch