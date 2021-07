Königsbrunn

Corona: Königsbrunn setzt auf UV-Licht statt auf Luftfilter in Schulen

Plus Königsbrunn will eine Neuentwicklung aus Haunstetten testen. Dabei sollen in den Klassenzimmern die Coronaviren mithilfe von UV-Licht getötet werden.

Von Hermann Schmid

Die Stadt Königsbrunn will bei den Maßnahmen gegen Coronaviren in den Schulen auch den Einsatz von UV-Licht testen. Bürgermeister Franz Feigl vereinbarte mit der Haunstetter Firma Ruco Licht GmbH, dass diese demnächst für einen Probeeinsatz zehn ihrer LED-Pendelleuchten Typ "Virlight" zur Verfügung stellt. Sie sollen in einem Klassenzimmer der Grundschule West installiert werden. Parallel will die Stadt auch einen Luftreiniger der Firma Al-Ko testen. Die Qualität der Luftreinigung ist bei den Geräten bereits nachgewiesen, die Stadt will mehr über den Aufwand für Einbau, Betrieb, Wartung und Stromverbrauch herausfinden.

