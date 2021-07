Corona-Podiumsdiskussion: Wie sieht die Arbeitswelt in Zukunft aus?

Plus Die Königsbrunner SPD erörtert die Auswirkungen von Corona auf die Arbeitswelt von morgen. Warum eine Lücke auf dem Podium deutlich zu spüren war.

Die Corona-Pandemie hat seit Frühjahr 2020 auch die Arbeitswelt drastisch verändert. Kurzarbeit, Homeoffice und verstärkte Digitalisierung sind dazu die Schlagworte. Welche dieser Effekte werden längerfristig bleiben? Wie werden sie die Arbeitswelt von morgen prägen? Dies wollte die Königsbrunner SPD am Donnerstag, 1. Juli, bei einer Podiumsdiskussion erörtern. Einig war man sich, dass die Digitalisierung in den vergangenen Monaten einen enormen Schub erhalten hat und sicher weitergehen werde.