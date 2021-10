Königsbrunn

Corona-Tests an Schulen: Warum Österreich gurgelt und spült

Plus Nach dem Ausbruch des Virus an der Grundschule in Königsbrunn werden die in Bayern verwendeten Lollitests hinterfragt. In Österreich gibt es einen anderen Ansatz.

Von Adrian Bauer

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Augsburg bleibt nach wie vor hoch: 91 weitere Fälle meldet das Landratsamt am Donnerstag, Königsbrunn bleibt der Schwerpunkt. Genauere Zahlen konnte man am Donnerstag aber nicht liefern. Bei den Schulen bleibt das bayerische Gesundheitsministerium trotz des starken Infektionsgeschens an einer Königsbrunner Grundschule bei seiner Teststrategie. Dabei gäbe es durchaus Alternativen.

