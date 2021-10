Königsbrunn

vor 32 Min.

Corona an Königsbrunner Grundschule: Hoffen auf normalere Woche

Die Kinder der Grundschule Süd in Königsbrunn müssen ab Montag keine Maske mehr tragen.

Plus In der kommenden Woche können die Kinder der Grundschule Süd wieder auf eine normalere Schulwoche hoffen. Einige Corona-Maßnahmen bleiben aber bestehen.

Von Adrian Bauer

Die Zahl der Menschen, die sich bei dem Corona-Ausbruch an der Grundschule Süd mit dem Coronavirus angesteckt hat, ist noch einmal gestiegen. 35 Kinder und zwei Lehrkräfte haben sich nach dem aktuellen Stand des Gesundheitsamts infiziert. "Die Betroffenen bilden in ihren Erkrankungsverläufen die volle Bandbreite der bekannten Symptomatik ab: von keinerlei bis hin zu starken Symptomen", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen