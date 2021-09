Corona erschwert die Dirigentensuche in Königsbrunn

Die Corona-Regeln haben lange für Stillstand beim Königsbrunner Blasorchester gesorgt. Jetzt geht es wieder los mit einer wichtigen Personalentscheidung.

Walter Schuler, Vorsitzender des Blasorchesters Königsbrunn, thematisierte bei der Jahreshauptversammlung insbesondere die schwierige Proben- und Veranstaltungssituation seit März 2020. Keine der sonst fest im Kalender verankerten Veranstaltungen konnte abgehalten werden. So mussten das jährliche Frühjahrskonzert sowie nahezu alle städtischen und kirchlichen Auftritte abgesagt werden. Angesichts zeitweiser Lockerungen sorgten schließlich Auftritte im Freien, wie ein Ständchen beim Ruhesitz Wetterstein und das Leseparkkonzert, sowohl bei den Musikerinnen und Musikern als auch dem Publikum für Spaß und Freude.

Vasyl Zakopets wird Dirigent beim Blasorchester Königsbrunn

Die bereits im vergangenen Jahr begonnene Suche nach einem Dirigenten geriet ebenfalls coronabedingt ins Stocken. Zwar gab es mehrere Bewerbungen, jedoch war das Durchführen von Probedirigaten kaum möglich. Doch getreu dem Motto "Wer suchet, der findet" beginnt mit dem neuen Dirigenten Vasyl Zakopets ab dem 5. Oktober eine neue musikalische Ära beim Blasorchester Königsbrunn. Bis dahin übernimmt wie bereits zu Beginn des Jahres 2020 Edi Hampp als Interimsdirigent die wöchentlichen Proben. Infolge fehlender Ausgaben konnte Schuler einen finanziellen Überschuss vermelden, welcher unter anderem der Instrumentenanschaffung dienen wird.

Bei den Neuwahlen wurden Walter Schuler (Vorsitzender), Lena Hoser (stellvertretende Vorsitzende), Gertrud Christ (Kassenverwalterin), Petra Ziegler (Schriftführerin) und als Beiräte Manuel Korschinsky, Bernd Raczkowsky, Angelika Schuler, Franziska Slowak, Ramona Hübner, Tina Strixner, Monika Engelmayer und Armin Weser jeweils einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls wurden die beiden Revisoren Wolfgang Hör und Gabi Schmid wiedergewählt.

Blasorchester Königsbrunn gestaltet die Bergmesse mit

Abschließend ehrten Walter Schuler und Lena Hoser langjährige Mitglieder und übergaben Urkunden. So wurde Peter Marten für zehn Jahre und Lisa-Marie Schaible für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Gabi Schmid und Alfred Schabert sind bereits seit 25 Jahren im Verein tätig. Am längsten dabei ist Dieter Reinel mit 40 Jahren, dessen Urkunde stellvertretend der Sohn und aktive Musiker Claus Reinel in Empfang nahm.

Den nächsten Auftritt hat das Blasorchester bei der Bergmesse der katholischen Pfarreiengemeinschaft auf der Ulrichshöhe am Sonntag, 26. September, um 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden Gottesdienst und Auftritt in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung statt.

Das Blasorchester sucht immer neue musikalische Talente. Proben finden immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Mittelschule Süd, Römerallee 1, Königsbrunn statt. Rückfragen unter info@blasorchester-koenigsbrunn.de oder 08231/2121 (Walter Schuler). (AZ)