Königsbrunn

vor 5 Min.

Darum geht auf diesen Baustellen in Königsbrunn nichts voran

In neuen Wertstoffhof werden die Autos in einem überdachten Bereich anhalten, und das Sammelgut nach unten in Container geworfen.

Plus Ein neuer Wertstoffhof, eine Lechstraßen-Unterführung, der Gymnasiumweiher, das Tempo auf der Wertachstraße: Warum tut sich bei den Projekten in Königsbrunn so wenig?

Von Adrian Bauer

Auf dem Gelände des neuen Wertstoffhofs wachsen nur die Büsche und Bäume, ebenso am Gymnasiumsweiher. An der Lechstraße müssen Radler und Fußgänger immer noch die viel genutzte Fahrbahn überqueren, und an der Wertachstraße fragen sich Anwohner, ob sie wieder die Tempo-50-Regelung zurückbekommen. All diese Themen wurden in den vergangenen Jahren in den Königsbrunner Stadtratsgremien ausgiebig diskutiert und beschlossen. Passiert ist seitdem allerdings nichts. Wir haben uns bei der Stadtverwaltung erkundigt, wo es hakt und wann wieder Bewegung in die Verfahren kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

