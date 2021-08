Das Königsbrunner Familienunternehmen Fey feiert ein Doppeljubiläum

Plus Seit 75 Jahren gibt es die Firma Fey Lamellenringe. Von Königsbrunn aus haben die Produkte die Welt erobert. Mit der Straßenbahn kommen sie bald in ihre Heimat zurück.

Die Chefin schenkt Kaffee aus und der Chef verteilt heiße Würstchen. Es war wirklich ein besonderes Fest, das jetzt im Schulungsraum der Firma Fey Lamellenringe im Industriegebiet Nord über die Bühne ging. Anlass war ein Doppeljubiläum: Die Firma besteht heuer seit 75 Jahren – und zudem wäre ihr Gründer Josef Fey am 17. August 100 Jahre alt geworden.