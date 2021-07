Königsbrunn

vor 36 Min.

Das Königsbrunner Kammerorchester meldet sich zurück

Plus Mit einem beeindruckenden Konzert meldete sich das Königsbrunner Kammerorchester zurück, obwohl die Umstände ungewöhnlich waren.

Von Regina Elias

Fast genau zwei Jahre nach dem ersten Klassik Open Air lud das Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Teichner nun zum zweiten Mal in den Innenhof der Schule an der Römerallee, um "Sinfonisches aus der Mozartzeit" zu präsentieren. Aufgrund der Wetterlage musste die Veranstaltung jedoch kurzfristig in die angrenzende Sporthalle verlegt werden, was dem Konzerterlebnis keinen Abbruch tat.

