Das Real-Gelände in Königsbrunn eröffnet frühestens Ende 2022 wieder

Die Parkplätze sind so gut wie fertig, an den Häusern wird noch gearbeitet. Eine Wiedereröffnung des ehemaligen Real-Geländes mit neuen Mietern soll es frühestens Ende 2022 geben.

Plus Seit dem Frühsommer läuft der Umbau des ehemaligen Real-Geländes. Wir haben uns bei der Betreiberfirma nach dem Stand der Arbeiten und weiteren Mietern erkundigt.

Von Adrian Bauer

Die braune Fassade bekommt weitere Fenster, hat aber immer noch viele Lücken, der Parkplatz ist neu gepflastert: Das ehemalige Real-Gelände in Königsbrunn ist weiterhin eine Baustelle. Bekannt ist, dass in das ehemalige Supermarkt-Areal mit einem Rewe wieder ein Verbrauchermarkt einziehen wird. Allerdings wird die Verkaufsfläche deutlich verkleinert. Die Besitzer des Areals, die Saller-Gruppe aus Weimar, spüren beim Umbau die allgemeinen Probleme in der Bauwirtschaft, geben sich aber optimistisch, was die Neu-Belebung des seit Ende Januar komplett leer stehenden Areals angeht. Von einer Eröffnung im kommenden Frühjahr ist aber nicht mehr die Rede.

