Der Königsmarkt in Königsbrunn fällt auch im Oktober aus

Freunde des Markttreibens in Königsbrunn müssen auch im Herbst auf den Königsmarkt verzichten. Schuld an der Absage sind nicht nur die Corona-Maßnahmen.

Eigentlich wird am zweiten Sonntag im Oktober die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn zur Marktmeile. Doch nun hat sich die Stadt entschlossen, den Königsmarkt zum vierten Mal in Folge abzusagen.

Grund sei nicht nur die unsichere Entwicklung bei den Corona-Maßnahmen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Durch die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße könne der zentrale Bereich der Stadt auch nicht als Marktfläche genutzt werden. (AZ)