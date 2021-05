Königsbrunn

12:30 Uhr

Der Sommer im Park in Königsbrunn fällt in diesem Jahr größer aus

Plus Das Erfolgskonzept "Sommer im Park" in Königsbrunn wird ausgebaut: Im Lesepark am Mercateum gibt es diesmal nicht nur Musik, sondern auch Aktionen für Familien.

Von Adrian Bauer

Konzertvergnügen mit Corona-Abstand - mit ihren "Sommerklängen im Lesepark" haben die Verantwortlichen des Königsbrunner Kulturbüros im vergangenen Jahr zumindest etwas Kulturfreude in die Pandemiezeit und in den Lesepark am Mercateum gebracht. Darum wird dieses Konzept in diesem Jahr noch einmal ausgebaut: Das Programm des "Sommer im Park" richtet sich mit seinen 15 Veranstaltungen nicht nur an die Freunde der heimischen Musikvereine, sondern auch an Familien und Menschen, die etwas Neues ausprobieren wollen.

