Königsbrunn

vor 48 Min.

Der Wohnmobil-Trend macht sich auch in Königsbrunn bemerkbar

Der Wohnmobilstellplatz mit elf Stellplätzen in Königsbrunn ist besonders am Wochenende komplett voll.

Plus Urlaub mit dem Wohnmobil ist in Pandemie-Zeiten stark im Trend. Das macht sich auch in Königsbrunn bemerkbar. Die volleren Plätze freuen aber nicht jeden.

Von Andrea Collisi

Seit coronabedingt die Hotels schließen mussten, boomt die Campingurlaubsbranche. Insbesondere das Reisen mit dem Wohnmobil hat sich zu einem echten Trend entwickelt, weil man hier den Corona-Abstand zu den Nachbarn quasi mitgeliefert bekommt. Die Hersteller der Mobile freut das: 78.000 Neuzulassungen gab es im Jahr 2020 und damit ein Plus von 44,8 Prozent meldete der Caravaning-Industrie-Verband. Auch in Königsbrunn macht sich dieser Trend bemerkbar, der nicht nur Vorteile mit sich bringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen