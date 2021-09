Die Arbeiten an der Guldenstraße in Königsbrunn gehen in die Endphase

Die Guldenstraße in Königsbrunn ist seit Monaten eine Baustelle. Der südliche Teil wird am Donnerstag nun wieder geöffnet. Im Norden gibt es eine weitere Sperrung.

Seit Monaten wird der Verkehr in der Guldenstraße in Königsbrunn umgeleitet. Im südlichen Teil kreuzt die Trasse der Straßenbahn die Fahrbahn und verhindert ein Durchkommen, nördlich der Hunnenstraße wird parallel zur Tramtrasse die Fahrbahn neu gebaut. Jetzt gehen die Arbeiten in die Endphase: Am Mittwoch wurde die neue Asphaltdecke eingebaut. Für den Durchgangsverkehr kann die Straße aber erst freigegeben werden, wenn die Pflasterarbeiten für den Platz an der Haltestelle Guldenstraße abgeschlossen sind. Ein genaues Datum für die Wiedereröffnung gibt es noch nicht.

4 Bilder So bunt ist es an der Königsbrunner Straßenbahnbaustelle Foto: Adrian Bauer

Königsbrunn: Arbeiten für die Straßenbahn

Auch im nördlichen Teil der Straße wird in den nächsten Tagen die Fahrbahn hergestellt. Nötig sind allerdings noch weitere Arbeiten an der Kreuzung mit der Föllstraße. Dort wird derzeit ausgtüftelt, wie die Umleitung gestaltet werden kann. Voraussichtlich werden sich diese Arbeiten noch etwas nach hinten verschieben: Statt wie zunächst geplant in der Woche vom 4. bis 8. Oktober, wird die Kreuzung erst in der Woche vom 18. Oktober gesperrt. Bis Ende Oktober soll der nördliche Teil der Hunnenstraße wieder befahrbar sein. (adi)

