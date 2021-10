Königsbrunn

29.10.2021

Die Augsburger Straße in Königsbrunn ist bereit für die Linie 3

Plus Als erste von mehreren Straßenbahnhaltestellen auf Königsbrunner Gebiet ist die Haltestelle "Augsburger Straße" betriebsfertig. Tatsächlich liegt sie aber in der Martin-Luther-Straße.

Von Elmar Knöchel

Bei einem kleinen Kaffeeplausch erklärten Bürgermeister Franz Feigl und Jörg Kratzer vom Königsbrunner Tiefbauamt die Haltestelle "Augsburger Straße" den anwesenden Stadträten und einigen weiteren Interessierten. Am auffälligsten an diesem Straßenbahnhalt ist natürlich, dass die Haltestelle zwar "Augsburger Straße" heißt, in Wirklichkeit aber rund 100 Meter entfernt in der Martin-Luther-Straße liegt.

