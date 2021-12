Die Königsbrunner Feuerwehr hat einen Wunschzettel

Plus Die Königsbrunner Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug eingeweiht und verdiente Kameraden geehrt. Für die nächsten Jahre braucht die Wehr weitere Investitionen.

Grundsätzlich läuft es sehr rund bei der Feuerwehr Königsbrunn: Das bestätigte zuletzt eine ausführliche Analyse einer Fachfirma. Die Wehr kann in großen Teilen der Stadt die vorgeschriebene Zeit von 8:30 Minuten einhalten oder bleibt nur knapp darüber. Die neue Ausfahrt auf die Lechstraße, die im Zuge der Erschließung des neuen Baugebiets entstehen wird, dürfte dabei sogar noch weitere Verbesserungen bringen. Das Feuerwehrhaus ist für die Anforderungen der nahen Zukunft gerüstet, personell ist die Wehr gut ausgestattet. Nur bei der Ausstattung bleibt für die Stadt in den nächsten Jahren noch Nachholbedarf.