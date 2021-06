Die Königsbrunner Kleinkunstbühne steht in den Startlöchern

Einfach ist es nicht, in diesen Zeiten ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Die Kleinkunstbühne Königsbrunn hat es geschafft. Was alles geplant ist.

Sven Hertel hat sich mit seinem Team daran gemacht, die ersten Veranstaltungen zu planen: "Aktuell ist die Veranstaltungsplanung ein sehr dynamisches Unterfangen, man reagiert auf Vorgaben und Bestimmungen, somit ist nichts wirklich in Stein gemeißelt", so der Vorsitzende der Kleinkunstbühne Königsbrunn.

Das Programm der Königsbrunner Kleinkunstbühne

Losgehen soll es am Freitag, 24. September, mit der Musik-Comedy-Show über Rock 'n' Roll und das Lebensgefühl der 50er- & 60er-Jahre "Petticoat & Pomade". Am Freitag, 1. Oktober, ist der Auftritt des Kabarettisten Werner Koczwara geplant, der mit seinem Programm "Am Tag, als der Grenzstein verrückt wurde" den Ordnungssinn der Deutschen aufs Korn nimmt. Martin Schneider (bekannt von RTL und vielen weiteren Shows im Fernsehen) soll am Samstag, 16. Oktober, auftreten und sein Programm "Maddin - Denke macht Kopfweh!" präsentieren.

Kabarettist Holger Paetz will sich am Freitag, 5. November, das Thema Kimaschutz zur Brust nehmen, und am Sonntag, 14. November, präsentiert Tutty Tran, ein Vietnamese mit der Berliner Schnauze, sein erstes Soloprogramm "Augen zu und durch". Er hatte bereits im Oktober 2019 einen Auftritt in Königsbrunn. Zum Abschluss des Jahres ist für Sonntag, 12. Dezember, der Auftritt der 35 Sängerinnen und Sänger von "Greg is back" geplant. Die Einnahmen des weihnachtlichen Wohltätigkeitskonzerts sollen komplett an die Initiative Bunter Kreis gehen.

Die Dinnershow "Revue mit Menü", welche die Kleinkunstbühne bereits zweimal verschieben musste, soll nun am 15. Januar 2022 stattfinden.

Veranstaltungen im Königsbrunner Trachtenheim

Weil die Kleinkunstbühne Königsbrunn keine eigene Spielstätte mehr hat, finden die Veranstaltungen vorerst im Trachtenheim Königsbrunn statt. "Hier sind wir bereits ein eingespieltes Team und ergänzen uns perfekt", so Sven Hertel. Ursprünglich hatte die Kleinkunstbühne ihre Heimstatt an der Zeppelinstraße gehabt. Weil aber fast alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten und der Großteil des Vereinsvermögens für die Saalmiete verwendet wurde, hatte man sich entschlossen, die Spielstätte aufzugeben.

"Ob und wann die Kleinkunstbühne wieder eine eigene Heimstätte findet, steht im Moment noch in den Sternen. Wichtig ist uns, dass es überhaupt weitergehen kann", so Sven Hertel, der versichert: "Die Kleinkunstbühne Königsbrunn ist noch da und steht in den Startlöchern. Wir freuen uns sehr, wieder Publikum zu begrüßen und unsere Gäste unterhalten zu dürfen."

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Kleinkunstbühne.