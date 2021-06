Königsbrunn

vor 36 Min.

Die Marktstraße im Königsbrunner Zentrum wird gesperrt

Plus Im Zentrum von Königsbrunn müssen die Autofahrer ab Freitagabend mit einer weiteren Umleitung leben. Die Einmündung der Marktstraße wird wegen Bauarbeiten gesperrt.

Von Adrian Bauer

Die Bauarbeiten an den Rändern der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Königsbrunner Zentrum gehen weiter gut vonstatten. In den nächsten zwei Wochen folgt ein weiterer Schritt der Erneuerung der Leitungen im Untergrund. Betroffen ist diesmal die Einmündung der Marktstraße in die alte B17. Sie ist von Freitagabend, 18. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 30. Juli, gesperrt. Die gute Nachricht dabei: In diesem Zeitraum sollen alle Spartenarbeiten erledigt werden, sodass die wichtige Verbindung zum Rathaus und in die Wohngebiete dahinter nur einmal gesperrt werden muss.

