Die Marktstraße in Königsbrunn ist ab Montag wieder offen

Plus Seit Mitte Juni ist die Marktstraße im Königsbrunner Zentrum gesperrt. Die Bauarbeiten dort stehen nun aber kurz vor dem Abschluss. Was noch getan wird.

Mit der Einmündung der Marktstraße in die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist eine wichtige Verkehrsachse im Zentrum von Königsbrunn seit Mitte Juni gesperrt. Wie im gesamten Bereich zwischen Markt- und Gartenstraße werden dort neue Leitungen für Wasser und Abwasser, Gas, Strom sowie Telefon und Daten verlegt. Um die Straßenverbindung nicht unbotmäßig lange zu kappen, arbeiten die Firmen dort aber mit einer Baugrube, sodass die Straße nur einmal aufgerissen werden muss. Nun ist aber ein Ende absehbar. Nach einigen Restarbeiten soll die Baustelle am kommenden Montag, 2. August, abgebaut werden. Dafür muss allerdings auch nachts gearbeitet werden.