Die Neubürger sind im Königsbrunner Weingarten bester Laune

Plus Königsbrunn führt unter Auflagen wieder den Neubürgerempfang durch. Die neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger schätzen die vielen Vorteile der Brunnenstadt.

Obwohl die Genehmigung für den Weingarten beim Neubürgerfest recht kurzfristig einging, gelang den Veranstaltern die Organisation vortrefflich. Das Ordnungsamt hatte unter Einhaltung der 3G-Regeln auf Stehtische verzichtet und dafür mehr Biertischgarnituren aufgestellt. Auf diese Weise waren die Gänge frei und übersichtlich. Zudem gab es am Eingang die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Trotz einiger Proteste ließ sich Inge Kreller an der Einlasskontrolle nicht aus der Ruhe bringen. "Es sind ja nur Ausnahmen, allerdings wundert man sich schon manchmal über die aggressive Ausdrucksweise, schließlich machen wir nur unsere Arbeit und handeln nach den geltenden Richtlinien", sagte sie. Insgesamt herrschte jedoch eine sehr gute, friedliche und fröhliche Atmosphäre.