Königsbrunn

vor 33 Min.

Die Sanierung der Königsbrunner Eishalle wird teurer - lohnt sich das?

400.000 Euro veranschlagt die Stadt Königsbrunn für die Ertüchtigung des Brandschutzes in der Eisarena.

Plus Der Brandschutz in der Königsbrunner Eisarena muss verbessert werden. Die vorgeschlagene Sanierung wird aber teurer als erwartet. Das wirft im Stadtrat Fragen auf.

Von Adrian Bauer

Die Königsbrunner Eisarena hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Veranstaltungsort bewährt: Zuletzt beherbergte die Halle die Tänzer beim Königscup, am 24. Juli boxt dort Tina Rupprecht um ihren WM-Titelverteidigung. Darüber hinaus gab es Konzerte, Märkte und Messen. Um solche Veranstaltungen auch weiterhin abhalten zu können, braucht die Arena aber technische Nachrüstungen. Der Brandschutz genügt nicht mehr den aktuellen Vorgaben. Bei der Diskussion dazu im Stadtrat zeigten sich viele Redner überrascht, dass die angedachte Sanierung plötzlich 400.000 Euro kosten soll, nachdem zuvor von etwa 80.000 Euro die Rede war. Die große Frage: Was bekommt die Stadt überhaupt für ihr Geld?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen