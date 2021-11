Die Straßenbahn Linie 3 fährt in Königsbrunn nur selten Tempo 70

Schilder an Straßenbahn-Übergängen, die vor Trams mit Tempo 70 warnten, haben zuletzt in Königsbrunn Passanten schockiert. Der Bürgermeister beschwichtigt.

Schilder an den Übergängen der Straßenbahn haben zuletzt für einige Aufregung in Königsbrunn gesorgt. Darauf wurde vor Bahnen gewarnt, die mit bis zu Tempo 70 angefahren kommen. Darüber hatten sich in den sozialen Netzwerken viele Menschen besorgt geäußert. Bürgermeister Franz Feigl nahm in der aktuellen Sitzung des Stadtrats dazu Stellung, um die Wogen zu glätten.

Selbstverständlich sei es nicht so, dass die Bahnen während der Probefahrten mit Tempo 70 durch die Wohngebiete fahren, erklärte Feigl. Dabei handele es sich um die Maximalgeschwindigkeit, die mit den Fahrzeugen auf freier, gerade Strecke möglich sei. Allerdings gelte in den meisten Bereichen des Stadtgebiets ein Tempolimit. Haltestellen dürften mit maximal 40 Stundenkilometern durchfahren werden, sofern dort niemand ein- oder aussteigen wolle, sagte Feigl. Im Bereich der Wohngebiete zwischen der Augsburger Straße und der Königsallee gelte ein Tempolimit von 30 bis 40 Stundenkilometern, in der Wendeschleife an der Haltestelle "Zentrum" dürfen die Bahnen nur mit Tempo 15 hindurchfahren.

Grundschüler in Königsbrunn sollen sicheren Umgang mit der Straßenbahn lernen

Feigl kündigte außerdem an, dass es in naher Zukunft eine spezielle Verkehrserziehung für die Kinder der Grundschule West geben werde. Diese liegt unweit der Trasse, viele Schülerinnen und Schüler müssen auf dem Schulweg die Gleise überqueren. Um für maximale Sicherheit zu sorgen, werde es gemeinsam mit der Polizei Ortsbegehungen geben, um die Kinder für das richtige Verhalten zu sensibilisieren. Die Termine sollen stattfinden, sobald alle Übergänge fertiggebaut sind.

Von den Stadtwerken gab es derweil noch eine Mitteilung zur Linienführung. Die Linie 3 wird künftig zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Königsbrunn verkehren. Der Abschnitt Richtung Stadtbergen wird an die Linie 6 angehängt. Die neue Regelung soll Störungen und Verzögerungen minimieren und Anschlüsse an weiterführende Buslinien der swa und des AVV sicherstellen. (adi)