Die erste Probe des pcOrchesters wird zum Wetter-Thriller

Musiker freuen sich, dass sie wieder gemeinsam proben können. Die Corona-Regeln erfordern aber kreative Lösungen, wie das pcOrchester Königsbrunn festgestellt hat.

Das symphonische Blasorchester des Evangelischen Posaunenchors Königsbrunn – kurz „pcOrchester“, wagte nach monatelanger Corona-Zwangspause einen Proben-Neubeginn. Außer den üblichen Regeln musste jeder Musiker eine Genesung, vollständige Impfung oder einen negativen Test nachweisen. Auch vor Ort konnte man bei Bärbl Berndorfer einen Schnelltest durchführen. Einen Sitzplan mit Beleuchtungskonzept hatte man ausgeklügelt und die Mitglieder des pcOrchesters freuten sich alle riesig auf das Gemeinschaftserlebnis. Dass die Umstände derart widrig sein würden, hatte dennoch keiner für möglich gehalten.

Königsbrunner Musiker spielen aus den Fenstern des Gemeindezentrums

Der Vorstand um Sabine Leimer und Dirigentin Sandra Möhring hatte das Hygienekonzept nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung ausgearbeitet, welches bei stabilen Inzidenzen im Landkreis Augsburg unter 100 Probenarbeit ab dem 21. Mai erlaubt. Doch schon beim ersten Ton fielen Regentropfen, die mit der Zeit stärker wurden, sodass die Musiker, die nicht unter einem Dach saßen, unter das Blätterdach der Bäume hinter der Kirche St. Johannes flohen.

Die Mitglieder des pcOrchesters hatten sich sehr auf die erste gemeinsame Probe gefreut und ließen sich die Laune vom Regen nicht verderben. Foto: Sandra Möhring



Doch der Regen ließ nicht nach, so teilten sich die Spieler in zwei Innenräume (bis zehn Personen pro Raum sind zulässig) und den überdachten Teil des Gemeindezentrums St. Johannes auf. Glücklicherweise sind hier die Möglichkeiten des Zentrums perfekt nutzbar. Alle Musiker spielten durch geöffnete Türen und Fenster Richtung Dirigentin, die einsam im Regen stehend versuchte, die Truppe zusammenzuhalten. Passenderweise lag gerade "Thriller" auf, was dem Szenario den treffenden Namen gab.

Königsbrunner Musiker planen Sommerkonzert für 18. Juli

Als dann tatsächlich nach einer Stunde die Sonne blinzelte und ein Regenbogen die Gemüter besänftigte, zog man wieder in die Ausgangsposition um und genoss endlich einen homogenen Klang, der mit zartem Gesang von Chris Munger den "Moon River" erahnen ließ. Wie einfach wäre es doch gewesen, in den großen Saal mit perfekter Lüftungsanlage und genügend Platz für jeden Musiker zu gehen, wo derzeit immer die Stadtratssitzungen stattfinden. Doch unverständlich für die Musiker ist es dem Gesetzgeber egal, wie viel Raum zur Verfügung steht. Drinnen sind maximal zehn Musiker pro Raum und draußen maximal 20 erlaubt.

Jetzt hoffen alle, dass bei den folgenden Proben auch das Wetter mitspielt, damit das Ziel "Sommerkonzert" am 18. Juli um 16 Uhr erreicht werden kann. Nach mehreren ausgefallenen Konzerten und Auftritten 2020 und 2021 freuen sich alle Mitglieder des pcOrchesters sehr auf dieses Event. (AZ)

