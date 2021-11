Die erste Straßenbahn rollt nach Königsbrunn

Am Montagvormittag war es soweit: Die erste Straßenbahn rollt über die neu gebauten Gleise nach Königsbrunn. Bei der ersten Testfahrt geht es um technische Fragen.

Die erste Straßenbahn nach Königsbrunn rollte am Montagvormittag über die Gleise der Brunnenstadt. Das historische Ereignis kam auch etwas überraschend, denn noch am Montagmorgen hatte ein Sprecher der Stadtwerke gegenüber unserer Redaktion gesagt, dass erst im Laufe des Tages über die Termine für die Testfahrten entschieden werde. Am Mittag folgte der Anruf: Sie fahren schon!

Statt "Linie 3" zeigt die Leuchtschrift im Display über dem Frontfenster noch "Testfahrt" an und an den Seiten "Bitte nicht einsteigen". Mitfahren durften bei dieser Jungfernfahrt nur Mitarbeiter der Stadtwerke und der Baufirmen, ging es doch darum, die Funktionalität der Strecke zu überprüfen. Die ersten Fahrgäste sollen mit dem Fahrplanwechsel der Bahn am 12. Dezember einsteigen dürfen.