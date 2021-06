Diebe brechen in Königsbrunn vier Autos auf

Vier Autos haben Diebe in einem Wohngebiet in Königsbrunn aufgebrochen und die Handschuhfächer durchwühlt. Ob sie dabei Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Diebe haben am Dienstagabend und frühen Mittwochmorgen in Königsbrunn vier Autos aufgebrochen und die Handschuhfächer durchwühlt. Wie die Polizei berichtet, wurde bei den Autos jeweils die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird insgesamt auf bis zu 4000 Euro geschätzt. Zum Diebesgut laufen die Ermittlungen noch.

Betroffen von dem Raubzug waren drei Autos in der Schwabenstraße und ein weiteres in der Egerländer Straße. Passiert sind die Taten laut Polizei zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 0.40 Uhr am Mittwochmorgen. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden.

Lesen Sie auch: