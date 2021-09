Diebe stehlen Warnbaken von Baustelle in Königsbrunn

Diebe haben die Warnbaken von einer Baustelle in Königsbrunn gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Personen haben drei rot-weiße Warnbaken von einer Baustelle in Königsbrunn gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Diebstahl am vergangenen Wochenende an einer Baustelle im Bereich der einstelligen Hausnummern an der Haunstetter Straße in Königsbrunn stattgefunden. Die Warnbaken samt Leuchten haben einen Wert von etwa 300 Euro.

Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)