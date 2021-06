Diese neuen Umleitungen gibt es in Königsbrunn

Autofahrer in Königsbrunn müssen sich ab dem 7. Juni auf weitere Umleitungen einstellen. Gesperrt werden die Guldenstraße und eine Einmündung im Zentrum.

Wegen weiterer Baumaßnahmen gibt es in der kommenden Woche neue Straßensperrungen in Königsbrunn. In der Guldenstraße und Gartenstraße müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab Montag, 7. Juni, wird die Guldenstraße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Im nördlichen Bereich von der Föllstraße bis zur Guldenstraße 1 ist eine komplette Sperrung notwendig. Nach diesem Bereich wird bis zur Einmündung Hunnenstraße jeweils halbseitig gebaut, sodass hier die Zufahrt für Anlieger möglich ist. Der Verkehr wird über die Hunnenstraße und Föllstraße umgeleitet.

8 Bilder Die Baufortschritte der Linie 3 in Königsbrunn im Mai 2021 Foto: Adrian Bauer

Auch im südlichen Bereich stehen in der Guldenstraße weitere Straßenbauarbeiten an: Zwischen der Hunnenstraße und der Augsburger Straße wird ebenfalls vollgesperrt. Von der Augsburger Straße aus ist der Anliegerverkehr zu den Geschäften möglich. Hier wird der Verkehr über die Hunnenstraße beziehungsweise Augsburger Straße geführt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Radverkehr wird von der Augsburger Straße über die Nibelungenstraße, Hunnenstraße bis zur Föllstraße in beide Richtungen umgeleitet. Die beiden Haltestellen in der Guldenstraße werden nicht bedient, es sind auch keine Ersatzhaltestellen ausgewiesen. Die gesamten Maßnahmen der Guldenstraße werden voraussichtlich bis Ende September dauern.

Baustellen in Königsbrunn

Eine kurze Sperrung ist auch bei der Einmündung der Gartenstraße in die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nötig. Von Mittwoch bis Freitag, 9. bis 11. Juni, wird dort im Zuge der Spartenarbeiten eine Gasleitung neu verlegt. Der Verkehr wird über die Römerallee und die Wertachstraße umgeleitet. (AZ)

