Königsbrunn

30.05.2021

Diese wichtige Kreuzung in Königsbrunn ist bald wieder frei

An der Kreuzung Guldenstraße/Hunnenstraße wurde zuletzt immer noch gearbeitet.

Plus Die Arbeiten an der Kreuzung Gulden-/Hunnenstraße in Königsbrunn sind beendet, die Verbindung ins Gewerbegebiet Nord wird geöffnet. Ein Teil bleibt aber gesperrt.

Im nördlichen Bereich der Stadt gibt es gute Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer: Die Zufahrt ins Gewerbegebiet Nord von der Augsburger Straße aus wird wieder möglich, allerdings noch nicht komplett. Die Bauarbeiten an der Kreuzung Hunnenstraße/Guldenstraße sind abgeschlossen, sodass die wichtige Verbindung am Dienstag, 1. Juni, 18 Uhr wieder freigegeben werden kann, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Somit ist das Gewerbegebiet Nord über die Dehner-Kreuzung wieder erreichbar.

Themen folgen